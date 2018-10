PERUGIA - Un cinghiale in fuga sul Raccordo, un tir che non può evitarlo, uno scontro spaventoso ma fortunatamente senza particolari conseguenze: è quanto accaduto intorno alle venti di mercoledì lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. L'incidente all'altezza di Mantignana.



Il cinghiale, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale sul posto assieme al 118, è sbucato all'improvviso e per il conducente del camion non c'è stato modo di evitarlo. L'impatto è stato molto pesante, con l'animale morto e il tir che presenta parecchi danni. L'autista sembra invece ferito solo in maniera lieve. © RIPRODUZIONE RISERVATA