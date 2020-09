© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Continua a crescere l’interesse verso la singolare forma d’arte che unisce danza e Tai Chi nata da un’idea della giovane danzatrice e coreografa perugina, la cosiddetta “Martial Dance”, già notata in contesti importanti a partire dal Consiglio Internazionale della Danza dell’Unesco. Una nuova disciplina che appassionati e curiosi potranno osservare da vicino in questo weekend, con due sessioni dimostrative al Barton Park organizzate in occasione degli Avanti Tutta Days: appuntamento sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00 e domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00. La “Martial Dance” è stata presentata ufficialmente lo scorso luglio durante la cinquantacinquesima edizione del Congresso Mondiale della Danza organizzato ad Atene, suscitando apprezzamenti a livello internazionale: «Tutto nasce dall’idea di fondere le arti marziali e la danza - chiarisce la danzatrice ventenne - dal momento che hanno radici comuni in molti aspetti. Entrambe richiedono un allenamento quotidiano e vanno alla ricerca della perfezione, della bellezza e della funzionalità, del movimento, del rigore. Nella coreografia presentata al Congresso viene mostrata la fusione tra la danza e la specialità del Tai Chi Chuan, attraverso una musica e dei movimenti capaci di evidenziare caratteristiche e similitudini delle due parti».Ora, per rendere fattiva l’ambizione di far diventare la “Martial Dance” una vera e propria disciplina, nel capoluogo umbro si terrà un’audizione volta a creare un ensemble che, formandosi attraverso alcuni workshop, diventerà il primo corpo di ballo dedicato a questa nuova realtà. Il NaturalmentEnsemble, questo il nome, si preparerà per l'allestimento e la produzione di due spettacoli di "Martial Dance" che andranno in scena presso l’Hotel Giò di Perugia tra dicembre e aprile del prossimo anno. L’audizione è fissata per domenica 4 ottobre alle 10.00 presso le sale della scuola Naturalmente Danza (via Ruggero D’Andreotto 19 a Perugia) ed è rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 anni in su: sono richieste una buona tecnica classica e jazz ma soprattutto una spiccata volontà d’intraprendere un’esperienza artistica nuovissima. L'audizione consisterà in una lezione di danza classica durante la quale verrà anche spiegata una sequenza di "Martial Dance", che dovrà essere eseguita sul momento dai candidati. L’audizione è su invito, per partecipare sarà necessario iscriversi entro il 30 aettembre seguendo le indicazioni presenti sul sito naturalmentedanza.com.