Centosessanta famiglie assistite a Narni con il “bonus spesa”. “Grande attenzione a chi ha perso lavoro”.

Sono centosessanta le famiglie che hanno finora usufruito del “bonus spesa” messo a disposizione dal Comune con le risorse dell’emergenza covid-19. Lo rende noto l’assessora alle politiche sociali, Silvia Tiberti, spiegando i caratteri salienti dell’iniziativa. “Abbiamo posto molta attenzione nel fotografare la situazione attuale attraverso l'individuazione dei requisiti, in modo da per poter dare la migliore risposta ai cittadini”, afferma l’assessora.

“La decisione è stata quella di aumentare non solo l'entità del bonus, ma di dare priorità alla persone che hanno perso il lavoro. Per questo abbiamo fissato la soglia Isee a 15mila euro in modo tale da raggiungere più persone e tenendo in considerazione la presenza di figli. Il nostro obiettivo – aggiunge poi la Tiberti - è stato raggiunto visto il consistente numero di richieste alle quali siamo stati in grado di dare risposte in tempi rapidi in modo da permettere al maggior numero di persone di fare spesa prima di Natale dice ancora Silvia Tiberti - Questo è stato possibile anche grazie all'aiuto di tutti i collaboratori. Continueremo a lavorare intensamente, affinché l'obiettivo dell'utilizzo del bonus spesa sia il più rapido possibile”.

