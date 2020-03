Castel Viscardo, ricoverato a Terni il primo positivo a Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ricoverato in sicurezza, al "Santa Maria" di Terni, il primo paziente risultato positivo a Coronavirus riscontrato nel comune di Castel Viscardo (Terni) dopo che la stessa persona si trovava già in quarantena volontaria presso la propria abitazione."Mandiamo un grande abbraccio alla persona ammalata che si trova attualmente ricoverata, ed ai familiari che sono stati posti in isolamento fiduciario dal Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 2 distretto di Orvieto" - così il sindaco Daniele Longaroni."Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione - continua il primo cittadino - soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie.La diffusione del contagio si può contenere restando a casa, rispettando le indicazioni di igiene e attenendosi a tutte le norme comportamentali già indicate e a tal fine, siamo in contatto con le Forze dell'Ordine per assicurare un controllo sempre più serrato sul rispetto dei provvedimenti previsti dal Governo.Il comune - rassicura il sindaco - continuerà a dare aggiornamenti sull’evoluzione del contagio su tutto il territorio comunale in base alle comunicazioni ufficiali che vengono fornite dalla Usl Umbria 2.Per informarsi si invita la popolazione a fare esclusivo affidamento alle fonti istituzionali e a non favorire la circolazione di notizie non riscontrate che possono causare allarmismi infondati.Con il comportamento responsabile di tutti ce la faremo."