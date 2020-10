TERNI Nel corso del pomeriggio di ieri i carabinieri sono intervenuti nella zona di via Cesare Battisti, nei pressi di una farmacia, dove una giovane ragazza ternana, di 24 anni, denunciava che, mentre stava passeggiando, altra donna a lei sconosciuta e con il volto parzialmente celato dalla mascherina facciale, dell’età apparente di circa quaranta anni, le lanciava in volto un getto di spray al peperoncino senza alcun motivo, dandosi poi alla fuga. Le immediate ricerche hanno dato esito negativo. La giovane, trasportata al Pronto Soccorso del Santa Maria, è stata sottoposta alle cure dei medici. Sono in corso le indagini per rintracciare la donna che ha compiuto l'aggressione.

