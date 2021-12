Capodanno Rai a Terni, appello social di Cristiano Malgioglio contro la violenza sulle donne davanti alla panchina rossa

TERNI- Fan a caccia di selfie e autografi a poche ore dal Capodanno Rai all'Acciaieria di Terni. Nella serata di giovedì è stato avvistato per le vie del centro anche il cantautore Cristiano Malgioglio, noto al grande pubblico televisivo grazie anche alla recente partecipazione al Grande Fratello. Malgioglio ha voluto gustare le specialità umbre in compagnia dell'amica e collega Alba Parietti. Lo showman ha mostrato di apprezzare le prelibatezze locali e si è poi concesso una passeggiata per la città prima di rientrare in albergo. Immancabili le foto con i fan, anche se a debita distanza e con tanto di mascherina rossa. Già nel pomeriggio, appena arrivato, Malgioglio si era congratulato con un video su Instagram per la sensibilità delle donne che hanno ideato la "panchina rossa" contro la violenza di genere, proprio nella città umbra. "Mentre passavo per le vie di Terni - ha detto - ho visto questa panchina. E' una meravigliosa iniziativa. Tutti gli uomini dovrebbero riflettere sul tema perchè le donne andrebbero accarezzate come petali di rosa. Grazie per questo bel gesto". Nel frattempo il cantautore si prepara al veglione di stasera, quando proporrà un omaggio a Raffaella Carrà. Per l'occasione le dedicherà un inedito: la versione spagnola di "Forte forte forte".

Insieme a lui nel cast Achille Lauro, Orietta Berti, Loredana Berté, Massimo Ranieri, Raf, Umberto Tozzi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, Alba Parietti, Edoardo Vianello, la ternana Emanuela Aureli, Marco Masini e Arisa. Ma non sono escluse altre sorprese.



