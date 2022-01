Capodanno Rai a Terni, Coletta (direttore di Rai1): «In dieci milioni a brindare con Amadeus, anno inaugurato con i grandi numeri»

«'L'anno che verrà' ha vinto la serata televisiva con oltre il 33% di share e la media di 6 milioni e mezzo di telespettatori. Ancora una volta la gran parte del pubblico ha scelto Rai1 per aspettare il nuovo anno e salutare quello appena concluso. In 10 milioni (50% di share) si sono "dati appuntamento" a mezzanotte sulla nostra rete per brindare con la spontaneità di Amadeus, vissuto come un familiare, un volto amico che rassicura e sa fare compagnia con leggerezza e sobrietà, senza far troppo rumore».

È la soddisfazione del direttore di Rai1, Stefano Coletta. «È stata una festa che la Rai insieme alla città di Terni e alla regione Umbria hanno voluto dedicare a tutta la famiglia, con le canzoni italiane di tanti artisti amati trasversalmente, riferimento del passato e del presente, un evento costruito all'interno di una fabbrica, le acciaierie di Terni, simbolo di un paese che deve continuare a produrre, a abbracciare la normalità nonostante la pandemia. Il 2022 - conclude Coletta - parte all'insegna della collaborazione aziendale (Radio1, RaiPlay, e Rai Italia) e dei grandi numeri con l'augurio che possano rimanere tali per l'intera stagione».