Meteo, arriva qualche pioggia ma Perugia resta da bollino rosso per il caldo

PERUGIA - Qualche pioggia in arrivo tra la serata di martedì e la giornata di mercoledì in Umbria, con parziale abbassamento delle temperature che dovrebbe essere apprezzato soprattutto nella fascia serale ma con Perugia che resta tra le città da bollino rosso in Italia per le ondate di calore: queste quanto si attende in Umbria e nel capoluogo nelle prossime ore.

Secondo gli esperti di perugiameteo.it «correnti sud occidentali che da oggi inizieranno a portare un temporaneo cambio della circolazione sulle regioni centro settentrionali italiane, Umbria compresa . Questa situazione, a fasi alterne, dovrebbe interessarci almeno fino a domenica, con occasione per qualche rovescio o temporale pomeridiano e serale, più probabili nella giornata di domani mercoledì. Non bisogna aspettarsi precipitazioni a tappeto purtroppo, ma soltanto rovesci sparsi e qualche Temporale che localmente potrebbe essere anche intenso e associato a grandinate. Dal punto di vista termico sarà apprezzabile il calo delle temperature minime che sarà già percepibile dalla serata odierna ma più vistoso nella notte tra mercoledì e giovedì».

Per oggi si prevede bollino rosso per le ondate di calore in 13 città del centro Italia e della Sicilia, che scenderanno a 11 domani e a 9 nella giornata di giovedì. Lo rileva il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Le città da bollino rosso, ovvero con livello massimo di allerta, nella giornata di oggi sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Nella giornata di domani, mercoledì 27 luglio, caleranno a 9: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Scenderanno ancora nella giornata di giovedì 28, quando ad avere bollino rosso saranno Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. «Queste condizioni climatiche - si rileva - possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione».