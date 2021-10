Cade durante una battuta di caccia, gravissimo 70enne. È stato trasferito in elicottero all'ospedale di Perugia. Sul posto vigili del fuoco 118 e Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 14:00

NOCERA UMBRA – è stato trasferito in elicottero, in gravi condizioni, il cacciatore 70enne che mercoledì mattina è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre era a caccia sulle montagne che sovrastano Nocera Umbra in provincia di Perugia. Sono stati i colleghi dic accia a far scattare l’allarme dopo che, non avendo risposte dal 70enne lo sono andati a cercare e l’hanno trovato riverso in terra. La zona, particolarmente impervia, è stata raggiunta da due ambulanze del 118, dai vigili del fuoco di Gaifana e dal Soccorso Alpino speleologico. La gravità dei traumi patiti e la pozione complessa da raggiungere ha imposto l’intervento dell’elicottero che ha preso in carico il 70enne e l’ha trasferito all’ospedale di Perugia.