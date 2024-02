Martedì 27 Febbraio 2024, 00:30

In trincea, ancora in trincea, sempre in trincea. Ma stavolta, con l'elmo ben infilato in testa, c'è da stare attenti perché dall'altra parte della barricata il Palermo è pronto a scatenare tutta la sua artiglieria pesante. Se la squadra di Eugenio Corini è una vera e propria potenza, quella di Roberto Breda è chiamata a inventarsi qualcosa e a provare anche a giocare d'astuzia, di pazienza e d'intelligenza. Come Davide contro Golia. Il tecnico non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del martedì sera al Barbera, valevole per il turno infrasettimanale della serie B, ma dopo il pareggio con il Lecco aveva continuato a chiedere ai suoi di proseguire nella battaglia e di continuare sempre ad andare ovunque e contro chiunque per cercare di fare punti. Con il Lecco, fanalino di coda della classifica, ne è arrivato solo uno. Adesso è un'impresa, andarne a prendere a Palermo e poi con la capolista Parma al Liberati. Però, ci si deve sempre provare. Questo, il pensiero di Breda: «E' importante, in questo momento, fare sempre punti. La serie B non è un campionato scontato. Così come non è scontato vincere per forza con il Lecco, né perdere per forza a Palermo. Anzi, magari i punti pesanti si riescono a fare pure dove non ci si attende di prenderli. Ma continuare a fare punti, è importante e bisogna provarci ogni volta. La serie B è lunga».

Possibile qualche variazione nell'undici di base. Le tre sfide ravvicinate potrebbero richiederlo. Breda, però, non ha mai fatto riferimenti specifici a una decisione di questo tipo. La logica dell'alternanza, però, sembra aprire spazi a qualche possibile indizio. Giocando di fantasia e ipotizzando, potrebbe trovare spazio in difesa Dalle Mura al posto di Lucchesi, a centrocampo uno tra Faticanti e Marginean può rilevare De Boer oppure un Amatucci che però potrebbe ispirare una nuova conferma visto come ha giocato anche con il Lecco, sulla fascia sinistra Zoia darebbe la possibilità a Carboni di rifiatare e recuperare al meglio dal problema avuto prima della partita di sabato scorso e che non gli ha comunque impedito di giocare, in attacco scalpita per un posto dall'inizio Dionisi. Dopo la partita con il Lecco, Breda avava anche fatto riferimenti a qualcunmo di questi calciatori, su precise domande. Per esempio, Faticanti da impiegare come intermedio: «Lui ha sempre fatto il centrale, ma l'idea di provarlo anche da mezzala la ho. A Reggio Emilia stavo per farlo, poi lo ho dovuto mettere al posto di Amatucci che aveva i crampi». Su Marginean: «E' un giocatore con qualità importanti, è bravo di testa e dà alternative in situazioni da sviluppare lateralmente». Ha parlato anche di Gaston Pereiro, criticato da molti dopo la prestazione con il Lecco: «E' uno che gioca a tutto campo e non va inquadrato in un ruolo ben definito, per non limitarlo. Lui tende a cercare degli spazi e con il Lecco non era facile, visto che gli spazi erano pochi».

Palermo-Ternana è anche una partita tra qualche ex. In rosanero ci sono Salim Diakite e Mamadou Colulibaly. Assente, invece, l'infortunato Lucioni. Nella Ternana, c'è l'attesissimo Luperini, che potrebbe giocare con una spinta emotiva in più.

La probabile formazione

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Faticanti, Zoia; Gaston Pereiro, Dionisi.