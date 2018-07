Questo è l'elenco delle vie con i relativi numeri civici delle 170 utenze che saranno interessate dal distacco dell'energia elettrica dal termine delle operazioni di sgombero di domenica 29 luglio fino alla fine delle operazioni.TDE - Terni Distribuzione Elettrica, a seguito della riunione in Prefettura per la pianificazione delle operazioni per il disinnesco della bomba nei pressi della stazione di Cesi, dopo un sopralluogo nell'area interessata, ha constatato che l'esatta posizione dell'ordigno si trova in prossimità di una linea aerea in media tensione, che collega le cabine Bivio Cesi e Città Verde pertanto, per motivi precauzionali, ritiene di dover procedere con la messa fuori servizio del tratto di linea interessata. Tale intervento comporterà quindi la disalimentazione di circa 170 utenze comprese in alcuni tratti di vie dal termine delle operazioni di sgombero di domenica 29 luglio fino alla fine delle operazioni, presumibilmente entro il tardo pomeriggio, per il disinnesco dell'ordigno.