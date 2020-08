Baschi, danneggiata targa martiri Foibe, Bernardini: «indagine per scoprire responsabili»

Il comune di Baschi ha aperto un’indagine interna sull’accaduto in merito al danneggiamento della targa commemorativa in piazza Martiri delle Foibe. Lo rende noto il sindaco, Damiano Bernardini, che ha incaricato la polizia municipale di ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.

“Nel frattempo – informa Bernardini - stiamo provvedendo ad una tempestiva sistemazione della segnaletica, garantendo un ripristino in tempi rapidi. Il patrimonio pubblico esige rispetto assoluto – dichiara il sindaco - ancor più quando rappresenta un valore storico o simbolico, come in questo caso. Su queste cose non si transige”, conclude. La targa era stata asportata e gettata a terra nella notte tra il 15 e 16 agosto.

