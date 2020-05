Il bar riapre dopo il lockdown, cliente lascia una mancia stratosferica

Da quando, insieme alla moglie, ha scelto Umbertide (Perugia) come “buen retiro” è diventato cliente fisso del Bar Mary di piazza Matteotti. Al termine del lockdown, quel distinto signore inglese è voluto tornare alla vecchia abitudine della colazione all’italiana in centro. «Pasta e caffè», ha ordinato anche per assaggiare un pizzico di recuperata normalità. Finita la consumazione, all’esterrefatta barista ha porto una banconota da 500 euro. «E’ il mio modesto contributo per ringraziarvi e starvi vicino, so dei tanti sacrifici che avete dovuto affrontare e anche questi tempi non saranno tranquilli», la spiegazione dell’uomo come raccontato dai titolari dell’esercizio pubblico. «Siamo commossi, quell’amico ci ha fatto sentire tutto il suo grande affetto, lo ringraziamo di cuore», il loro commento.

Hagen Mills spara alla compagna e poi si uccide: l'attore aveva 29 anni

Infermiere sedato e intubato per 6 settimane per sconfiggere il Covid19: «Ho perso 23 chili»





Ultimo aggiornamento: 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA