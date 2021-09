Bando Sport e Periferie, al Comune di Otricoli 500 mila euro

Martedì 14 Settembre 2021, 19:01

Il Comune di Otricoli è l’unico comune della provincia di Terni che ha ottenuto il finanziamento di un progetto presentato nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”. Il bando finanzierà gli spogliatoi del nuovo Palazzetto dello Sport che è in fase di costruzione all’interno del centro sportivo dell’Ortera. Il contributo di Sport e Periferie è di 500 mila euro, il 20% dovrà essere cofinanziato invece dal Comune di Otricoli.

“Sono particolarmente soddisfatto ed orgoglioso per questo importante risultato, che condivido con tutta la mia squadra e con tutta la macchina comunale – sottolinea il sindaco di Otricoli, Antonio Liberati - è una bella opportunità per il territorio e per tutta la comunità, una boccata di ossigeno che ci permette di costruire degli spogliatoi adeguati per il nostro futuro Palazzetto dello Sport. Purtroppo in corso d’opera i costi dei lavori sono stati aggravati da alcuni vincoli ambientali che ci hanno costretto a rivedere il progetto iniziale, ma anche grazie a questo bando l’opera verrà completata alla perfezione, con tutti i confort ed i servizi che avevamo ipotizzato in principio. A breve gli otricolani potranno fruire di una struttura moderna, polifunzionale e consona alle loro esigenze”.

“Ringraziamo la Commissione di valutazione – conclude Liberati - che ha premiato il nostro lavoro ed il nostro costante impegno, ritenendo il nostro progetto meritevole di un così considerevole riconoscimento economico”.