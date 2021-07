Covid, balzo in alto dei positivi: 129 nuovi casi, solo un paziente in Terapia intensiva

Venerdì 23 Luglio 2021, 18:39

PERUGIA - Il bollettino della Regione segnala un brusco aumento dei nuovi positivi: sono 129 nell’ultima giornata. Resta basso il numero dei ricoveri: sono 14 i pazienti Covid in ospedale, due in più rispetto alla giornata precedente, e soltanto un paziente si trova in Terapia intensiva, ricorverarto all'ospedale di Terni.

Gli attualmente positivi in Umbria risultano 943. Nell’arco di una giornata sono stati analizzati 1.840 tamponi e 3.033 test antigenici, con un tasso di positività del 2,6 per cento sul totale (era 1,4 il giorno precedente).