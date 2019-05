Baby gang dello spaccio: nei guai 17 ragazzini. Droga anche a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un'operazione che da Todi "risale" tutta la media valle del Tevere fin quasi al capoluogo e che dimostra una volta in più quanto il tema del consumo e relativo spaccio di droghe sia attuale e serio, a Perugia e provincia. Specie tra i giovanissimi.I carabinieri di Todi, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, seguendo le direttive impartite dal Comando provinciale di Perugia, hanno concluso un’indagine che ha visto coinvolti diciassette ragazzi, tra maggiorenni e minori ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione per uso personale.I militari, dopo otto mesi di servizi di osservazione di un gruppo di giovani della Media Valle del Tevere, sono riusciti a ricostruire una fitta rete costituita da giovani dediti allo spaccio e consumo personale di sostanze stupefacenti che si muoveva anche e soprattutto nello spaccio. L’attività investigativa, scandita da diverse fasi ha permesso complessivamente di denunciare diciassette ragazzi, di cui tre in stato arresto, nonchè segnalare alla prefettura altri diciotto giovani sopresi proprio nel momento in cui stavano consumando droga.Le perquisizioni effettuate hanno consentito, inoltre, di recuperare 80 grammi di hashish e marijuana, otto piante canapa indiana e di rinvenire in una serra attrezzi per la coltivazione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.