Amelia, Italo Balbo vola sulla città. Per il centenario dell'Aeronautica Militare arriva un libro dedicato al grande aviatore

AMELIA In occasione del 150° Anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini ed in vista del Centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare, un libro per conoscere l'immagine di Italo Balbo, penna nera e pioniere del cielo.

L'appuntamento è per sabato 19 novembre ore 17.00 alla Sala Conti Palladini con "Un bell'Alpino, un grande Aviatore. Italo Balbo fra gli Alpini e l'Aeronautica" (a cura di Marco Petrelli, Giorgio Baldacci, Alessandro Pinelli; Eclettica Edizioni, 2022). Un testo in gli autori ripercorrono la straordinaria vicenda, umana e militare, di uno degli uomini che più influenzato la storia d'Italia del primo Novecento.

Della giovinezza travagliata ai campi di battaglia della Grande Guerra, dagli scontri di piazza durante il "Biennio rosso" a Trasvolatore, Governatore della Libia ed avversario dell'alleanza con la Germania e delle vergognose leggi razziali, fino alla morte, nel 1940, vittima del tristemente noto incidente di Tobruk.

In quarantaquattro anni Balbo è stato giornalista, sindacalista, deputato, alpino e pioniere dell'Aeronautica, forza armata di cui fu anche padre e che, nel marzo prossimo, compirà 100 anni.