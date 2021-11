"Invisibile meraviglia. Piccole lezioni sulla natura". In libreria il nuovo libro di Susanna Tamaro

Esce on line e in libreria giovedì 18 novembre , "Invisibile meraviglia. Piccole lezioni sulla natura" (Edizioni Solferino), il nuovo libro della scrittrice Susanna Tamaro.

«Per spalancare il panorama di meraviglie che l'universo naturale contiene non occorrono grandi spedizioni, possono bastare un parco cittadino, un balcone, persino una fessura nel pavimento di casa. Tenendo gli occhi e la mente bene aperti impareremo a decifrare le voci delle rondini e le abitudini dei merli, ad amare alcuni insetti e a combatterne altri, a seguire il ritmo con cui di stagione in stagione si vestono e si svestono gli alberi, dal flessuoso salice al burbero castagno.»

E' questo l'incipit del nuovo lavoro letterario della scrittrice triestina che da molti anni ormai vive in Umbria, nel suo casale di Porano, immersa nel verde delle colline orvietane. E a contatto con la natura ha scoperto un mondo che ai suoi occhi appare magico, ricolmo di vita e di speranza, un mondo che ogni giorno la arricchisce di un qualcosa e che spesso racconta lei stessa attraverso le proprie pagine social. Seguitissima fin dal successo mondiale di "Va' dove ti porta il cuore", la scrittrice ama raccontare e raccontarsi nel proprio quotidiano, nella serenità del proprio giardino tra cani, gatti, fiori, api, e molti altri piccoli amici di cortile che descrive e disegna nel proprio inseparabile taccuino.

«Da quando ho memoria di me - spiega lei stessa - le scienze naturali sono sempre state la mia unica vera passione - ricorda Susanna Tamaro - una passione mai sopita e che in un tempo di lutti e difficoltà come l'attuale si impone come una necessità, quella di tornare a meravigliarsi, a provare gratitudine per la ricchezza e lo splendore dell'esistente.»

«Seguire i voli delle rondini o le fioriture delle veroniche. Scoprire che il rospo si «innamora» per primo e che il picchio sa vedere nel futuro. Ricordare che della pervinca scriveva Giovanni Pascoli, dell'usignolo John Keats, e dell'upupa il poeta persiano Farid ad-din Attar.

Il suo «taccuino di appunti» prende vita lungo i mesi grazie a un'osservazione quotidiana colta e intima, che si incanta per il volo delle coccinelle e dialoga con i grandi autori del passato, da Plinio il Vecchio a Charles Darwin.



«Ritroviamo così una dimensione domestica e sorprendente della natura - scrive - che appartiene a tutti noi e che abbiamo il diritto di conoscere di più e meglio: perché la conoscenza è la prima e più necessaria forma dell'amore.»

Susanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957. Nipote, per parte di madre, di Italo Svevo, si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia e ha realizzato documentari scientifici per la RAI.

Nel 1989 ha pubblicato il romanzo "La testa fra le nuvole", storia un po’ inquietante e felicemente stralunata sulla solitudine e l’aspirazione alla felicità. Sono seguiti i racconti di "Per voce sola" (1991), dove la sofferenza dei deboli e degli indifesi è narrata con forte tensione poetica. Il successo mondiale arriva con il romanzo "Va’ dove ti porta il cuore" (1994). Di disegno più ambizioso il romanzo successivo "Anima Mundi" (1997). In "Ascolta la mia voce" (2006) ha dato un seguito alle vicende narrate nel suo best-seller. Nel 2011 Giunti pubblica "Per sempre". Nel 2014 per Bompiani escono "Illmitz e Salta Bart!" con cui vince il Premio Strega giovani per la categoria 6+. Susanna Tamaro è autrice anche di libri per ragazzi: "Cuore di ciccia" (1994), "Il cerchio magico" (1995), "Tobia e l’angelo" (1998). Da oltre trenta anni vive in Umbria, nel verde delle colline orvietane.