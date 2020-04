Ultimo aggiornamento: 16:30

TERNI «In una fase così drammatica per il nostro Paese e dunque anche per la nostra città non sono ammissibili equivoci e scaricabarile, in un verso e nell'altro».«Sono il sindaco di questa città e tutti i giorni sono qui a prendermi le mie responsabilità, ben consapevole del mio ruolo e delle prerogative istituzionali che al sindaco competono». «Leggo che giustamente mi si chiama in causa da più parti, a livello sindacale e politico, sulla vicenda della riapertura di Ast. Occorre perciò fare chiarezza». «Sulla questione, mi sono già espresso nella giornata di ieri e in precedenza quando l'azienda sospese le attività».«Le competenze sulle decisioni da prendere sono chiaramente indicate dalla normativa vigente e in particolare dal Dpcm del 22 marzo. Non serve ulteriore precisazione e commento giuridico per capire che la ripresa dell’attività è avvenuta in forza di norme nazionali e che un'eventuale sospensione delle attività di Ast, dopo il decreto del presidente Conte, compete solo ed esclusivamente al Prefetto, quale locale rappresentante del Governo, all’esito della verifica della sussistenza o meno dei presupposti stabiliti».«A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali."noltre, come è noto a tutti coloro che hanno a che fare con la gestione degli enti locali, il sindaco può emanare ordinanze sulla salute pubblica solo ed unicamente sulla base di atti o comunicazioni delle Asl. Ed è per questo che, dopo le interlocuzioni dei giorni scorsi,Covid-19 negli ambienti di lavoro, così come già in passato richiesto dalla Governatrice Tesei, e di relazionarmi sull’esito dei controlli». Continue in questi giorni sono in ogni modo le mie interlocuzioni con la Regione, gli assessori competenti e con il Prefetto sulla vicenda; di ora in ora seguo costantemente quello che sta accadendo in azienda». "Questo è il contesto nel quale ci muoviamo e che ho reputato opportuno condividere".«Invito tutti - conclude il sindaco Leonardo Latini - alla massima concordia possibile, consapevole della fase difficilissima che stiamo attraversando e del fatto che la tutela delle persone e della loro salute debba sempre essere posta in primo piano»., dopo il nulla osta concesso dal prefetto Emilio Dario Sensi alla ripresa parziale e graduale dell'attività produttiva dello stabilimento. A tornare in fabbrica, fino alle sei di sabato, i lavoratori della linea Cb3 dell'area a caldo, del reparto Laminazione a caldo e dei reparti Pix 1 e Pix 2, nell'area a freddo, del Centro di finitura, del Tubificio e della Società delle fucine,per un totale di circa un migliaio di dipendenti su 2 mila 331. Per gli altri lavoratori è previsto il ricorso alla cassaintegrazione. In mattinata si è svolto un sopralluogo di Rsu e Rls nel sito, al termine del quale sono state segnalate all'azienda alcune problematiche. Secondo i delegati di fabbrica, infatti,ad inizio turno i dipendenti erano sprovvisti di mascherine, consegnate dopo circa due ore. Non sarebbe stata poi compiuta la formazione necessaria propedeutica all'uso e alla gestione delle mascherine stesse.