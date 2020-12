Assofarm, D'Acunto arriva al vertice

Antonio D'Acunto, attuale presidente di Afas, dal primo gennaio prenderà la direzione di Assofarm Umbria, sostituendo Virgilio Puletti. «Le farmacie pubbliche devono avere al centro la loro missione sociale – ha detto il neo coordinatore - . Sarà un mandato all'insegna della continuità. Il coordinamento sotto la guida di Puletti ha svolto fino a oggi un lavoro prezioso. Conto di aprire un dialogo costruttivo con le farmacie private». Secondo D’Acunto, tra i primi passi da fare, quello di portare avanti una linea di continuità. «Sarà un'azione a due anime: una tecnica con Luca Mancini, direttore delle farmacie di Città di Castello, che collaborerà con me per quanto riguarda le questioni tecniche riguardanti il farmaco, e poi c'è il coordinamento politico che sono chiamato a dirigere che è composto da altri quattro membri: Stefano Minucci, amministratore di Farmacia Terni srl, la Emanuela Venturi, delegata del sindaco di Gualdo Tadino, Paolo Scarabottini, amministratore dell'azienda farmacie comunali di Spoleto e Giada Bollati, consigliere dell'azienda farmacie comunali di Foligno». Il neo coordinatore di Assofarm ha inoltre dichiarato che si farà portavoce dell’Ente nelle riunioni con i livelli istituzionali, quindi con la presidente Tesei e con l’assessore alla Sanità Coletto«quando ci sarà la necessità di mettere in campo la collaborazione delle farmacie».

