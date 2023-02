Assisi, colf ruba gioielli in casa dei datori di lavoro e poi li rivende ai compro oro. Scatta l'arresto

Martedì 14 Febbraio 2023, 09:47







Finisce agli arresti domiciliari una collaboratrice familiare di 46 anni residente nella zona di Assisi. Per lei l’accusa formulata dalla procura della Repubblica è di furto e ricettazione di monili d’oro, che poi vendeva ai compro oro della zona per monetizzare il bottino. La donna è stata arrestata in esecuzione a un’ordinanza del gip del tribunale di Perugia. In base a quanto emerge dalle indaghini dei carabinieri dele stazioni di Petrignano e Bastia i gioielli sarebbero stati rubati, in più occasioni e anche a distanza di tempo, all’interno di un’abitazione in cui la colf lavorava abitualmente. I monili d’oro di vario valore sarebbero stati sottratti dalla presunta ladra quando i proprietari della casa e suoi datori di lavoro non erano all’interno dell’abitazione.