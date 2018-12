Assalto al supermercato, messi in fuga dal metronotte: caccia ai banditi

GUBBIO - Hanno provato a far esplodere la cassa continua di un supermercato, ma l'assalto non è riuscito e ora sono in fuga con i carabinieri alle loro calcagna. E' successo nella notte tra domenica e lunedì.



Un gruppo di banditi ha tentato il furto utilizzando l'acetilene, per far scoppiare l'esterno della cassa continua del supermercato e portare via i contanti all'interno, quando però è arrivato un metronotte per svolgere i soliti controlli notturni: a quel punto i ladri sono stati costretti alla fuga precipitosa. I carabinieri di Gubbio sono stati subito chiamati sul posto e si sono messi immediatamenre a caccia dei banditi. © RIPRODUZIONE RISERVATA