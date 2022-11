“Magnum Opus”, Fotografie, video e installazioni, ecco la mostra di Desiderio alla GC2 Contemporary Art Gallery di Terni

Si intitola “Magnum Opus” la mostra di Desiderio allestita alla GC2 Contemporary Art Gallery di Lorenzo Barbaresi, in vico San Lorenzo a Terni. Si tratta di un nuovo ciclo estetico dell’artista milanese, ma ternano di adozione, che fa seguito al progetto Malebolge allestito nell'ex chiesa di San Michele Arcangelo di Amelia nel 2019.

Fotografie, video e installazioni di forte impatto visivo tracciano un percorso espositivo misterioso e mistico. Sono opere legate al mondo delle streghe e banshee - lo spirito femminile, la creatura leggendaria dei miti irlandesi e scozzesi - che hanno accompagnato Desiderio in questi ultimi anni. L'artista utilizza il corpo femminile come strumento privilegiato di una pratica artistica ricca di suggestioni. Una trasfigurazione metaforica che si presenta come spiccata complessità compositiva dal forte contenuto concettuale.

A corredo dell’esposizione installazioni con rami scarnificati alla parete, una casetta in legno per uccelli, il cui canto si diffonde per la galleria, un copia di cerbiatti siamesi, una testa di cervo con rami al posto dei palchi al centro di un cerchio di sassi e foglie.

La mostra - che prelude ad un lungometraggio a cui l’artista sta lavorando, avvolto nel mistero più assoluto - resterà aperta fino al 26 novembre.