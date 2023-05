Terni abbraccia il Giro d'Italia. Alla partenza dell'ottava tappa anche i lavoratori della Tct

TERNI – Sbandieratori e lavoratori. Alla partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia, in piazza della Repubblica a Terni, c’è stato anche il sit in dei licenziati della Tct. Le bandiere a terra, come i volti dei manifestanti. lo striscione in bella vista, poco distante dall’area di partenza della Corsa rosa.

Il rosa è stato comunque il colore dominante nella capitale dell’acciaio, sabato 13 maggio. L’arrivo della Carovana rosa, la sera prima, ha risvegliato anche il commercio.

Il negozi hanno salutato l’evento mettendo in vetrina addobbi a tema. E poi il via, il countdown insieme al pubblico, gli applausi, la passione rosa. Per tre ore la città si è fermata. Gli sbandieratori di San Gemini in largo Frankl hanno attratto un bel po' di pubblico. Certo, in largo Frankl c’era pure il Villaggio allestito da Rcs Sport, le scuole erano chiuse, la gente era a spasso per le vie del centro in attesa del passaggio dei campioni.

I bambini avevano i cappellini del Giro d’Italia, chi in mano e chi in testa. I bambini erano incuriositi da tutto: dai suv che sfilavano con i colori degli sponsor, dall’animazione, dal clima di festa. Una volta partiti, i ciclisti hanno attraversato la città lungo un percorso di 5.200 metri (corso Tacito, via Mazzini, viale Brin e via Breda, via Vulcano e via Tre Venezie in direzione San Carlo) in modalità cicloturistica, tra il pubblico. Il chilometro zero della gara era posizionato in località La Castagna, lungo la statale Flaminia. L’arrivo a Fossombrone è previsto per le ore 17.