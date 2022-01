Terni, ancora morti per Covid: una vittima a Narni e una a Montecastrilli

TERNI - Omicron spietata, miete altre due vittime nel Ternano: una a Narni e l’altra a Montecastrilli. Sei le morti per Covid, in Umbria, nelle ultime 24 ore. Le strutture ospedaliere sono sotto pressione da settimane. Nella sola giornata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, sono stati registrati 289 nuovi casi a Terni, 47 a Narni, 45 ad Orvieto, 20 ad Amelia, 9 a Stroncone, 13 ad Acquasparta, 8 a San Gemini, 14 ad Otricoli. Un po' meno rispetto al giorno precedente, ma sempre tanti. Scende il dato relativo alle guarigioni. Sale invece il numero degli attuali positivi nei singoli comuni. A Terni si è arrivati a quota 5.107 (cento in più rispetto al 12 gennaio 2022). Il dato di Narni resta più o meno stabile: 875. Seguito da Orvieto 545, Amelia 423, Montecastrilli 215, San Gemini 197, Stroncone 189, Acquasparta 167, Arrone 152 (in crescita), Ferentillo 117, Avigliano Umbro 115, Fabro 106, Otricoli 87, Ficulle 82, Guardea 70, Baschi 63, Lugnano in Teverina 56, Calvi dell’Umbria 47, Porano 44, Monteleone d’Orvieto 42, Allerona 40, Giove 36, Alviano 34, Montecchio 33, Attigliano 32, Montefranco 27, Castel Giorgio 26, Penna in Teverina 24, Montegabbione 23, Parrano 16, Polino 4. Il virus circola e l'appello dei sanitari è di addottare sempre comportamenti responsabili.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Omicron allunga l'elenco dei morti: una nuova vittima a...