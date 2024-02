Educazione ambientale, alla primaria Aldo Moro di Terni si fa con Pacifico, l'ulivo ultradecennale donato da Pro Natura

TERNI L’olio, l’ulivo, sono i simboli ella terra dell’Umbria, un patrimonio da rispettare e da trasmettere alle prossime generazioni, e questa volta si fanno veicoli della sensibilizzazione ai temi ambientali. Per questi motivi l’associazione Pro Natura di Terni, nei giorni scorsi, ha consegnato agli alunni della scuola Aldo Moro “Pacifico”, un olivo ultradecennale scolpito in arte topiaria, quella che consiste nel dare forme creative alle piante tramite la loro potatura; la scuola è stata selezionata in collaborazione con il progetto "Eden", al quale aveva aderito. Le ragioni, quindi, non sono solo quelle legate al territorio. Lo scopo primario è quello di portare i giovanissimi a riflettere sui temi della consapevolezza ambientale e della trasformazione ecologica, obiettivi dell’Agenda 2023. Spiegano infatti dall’associazione che con questo gesto «Si vuole portare il verde all’interno della scuola, sensibilizzando gli alunni al concetto di “cura”, inserendolo all’interno dei plessi e delle sezioni per trasformare, innovare, migliorare gli spazi educativi, creando un laboratorio verde che documenti, accolga e stimoli attività didattiche, ricerche e azioni sul campo sul tema del “Educational Environment With Nature”».

