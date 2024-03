Anche dalla Ternana il cordoglio per la morte di Barone

Il cordoglio per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, arrivano anche da Terni e dalla Ternana calcio. La società rossoverde si sente vicina alla famiglia del dirigente scomparso ma anche alla dirigenza della società viola, con la quale ha in piedi buoni rapporti, dimostrati anche dal fatto che nella rosa della squadra umbra, in serie B, ci sono in prestito ben cinque calciatori di proprietà della società toscana. Nella Ternana di Roberto Breda, infatti, militano i difensori Christian Dalle Mura e Lorenzo Lucchesi, i centrocampisti Lorenzo Amatucci e Costantino Favasuli e l'attaccante Filippo Distefano. Oltre a questo, però, la Ternana si sente scossa dalla morte di un dirigente stimato a livello nazionale e internazionale, colpito pochi giorni prima da un malore che aveva portato anche al rinvio a data da destinarsi della partita tra la stessa Fiorentina e l'Atalanta, a Bergamo, prevista proprio per quello stesso giorno.

La Ternana diffonde una nota di cordoglio attraverso i propri canali ufficiali: «Il presidente Nicola Guida e la Ternana Calcio in ogni sua componente - si legge in questa nota - si stringono con affetto agli amici della Associazione calcio Fiorentina per la scomparsa del direttore generale Joe Barone. Le condoglianze della società rossoverde sono naturalmente estese alla famiglia del dirigente viola prematuramente venuto a mancare questo pomeriggio». Joe Barone è morto all'ospedale San Raffaele di Milano, nel quale si trovava ricoverato in terapia intensiva proprio dopo il grave malore accusato. Il giorno dopo la sua morte avrebbe compito 58 anni di età. I funerali saranno celebrati negli Stati Uniti, dove il dirigente italoamericano era residente. Prevista, però, anche una messa in suffragio a Pozzallo, in Sicilia, paese nel quale era nato.