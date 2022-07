Amelia, "Volteggi fra le stelle". Gli sbandieratori dedicano una serata a Maria Chiara Previtali

"Volteggi fra le stelle". Una serata dedicata a Maria Chiara Previtali, la diciottenne amerina morta per overdose il 9 ottobre 2020, la notte del suo compleanno. L'appuntamento è per domenica 31 luglio con il gruppo sbandieratori città di Amelia, quelli di Orte, San Gemini e Grutti per un evento che inizierà il pomeriggio con la sfilata delle diverse formazioni per le vie del centro storico. Un piccolo corteo che partirà dal chiostro San Francesco, passando per via della Repubblica, piazza Marconi, via Garibaldi e terminerà in piazza Matteotti. Alle ore 21 poi i gruppi ripartiranno in processione da piazza Marconi alla volta di piazza XXI Settembre dove ogni squadra farà la propria esibizione. Al termine dello spettacolo sarà dedicato uno spazio al ricordo di Maria Chiara e saranno consegnate ai familiari delle targhe in suo ricordo. «Maria Chiara -racconta Andrea Pimpolari sbandieratore amerino più volte campione d'Italia - è stata una di noi anche se solo per pochi mesi. Lei amava lo sport, era dinamica, solare, allegra. Faceva già parte della contrada Platea, poi a settembre del 2019 aveva deciso di entrare negli sbandieratori. Ci siamo allenati fino a marzo. Il resto è storia. Il lockdown di marzo 2020 ha fermato tutto. E poi purtroppo quando abbiamo potuto riprendere, Maria Chiara non era più tra noi. E' stata una perdita che ci ha segnato, anche come gruppo. Non era mai capitato di perdere qualcuno. Avremmo voluto fare qualcosa prima in suo onore ma diciamo che questo è il primo periodo in cui veramente tutto sta ricominciando nel modo più vicino a quella che si può definire normalità. In questa prima edizione piena della festa post covid, in accordo con l'Ente Palio abbiamo deciso di dedicarle una serata». Una notizia quella della morte di Maria Chiara che aveva lasciato una città attonita. Uno schiaffo in pieno viso ad una città che si illudeva di essere immune alle dinamiche che sempre più frequentemente uniscono i giovani e la droga.