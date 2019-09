Amelia: Volontari e parrocchie per ripulire la strada dei Cappuccini a Sambucetole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È successo di nuovo, i rifiuti abbandonati invadono ancora la strada che da Sambucetole, frazione di Amelia, arriva fino al convento dei Cappuccini, uno dei percorsi dei cammini francescani. E di nuovo parte la denuncia dell’amministrazione. «Ogni anno, purtroppo, è necessario ripetere la pulizia per i numerosi atti di inciviltà che sistematicamente si ripetono», dice Avio Proietti Scorsoni, assessore ai lavori pubblici. A rimboccarsi le maniche però non sarà solo il Comune: prezioso sarà il supporto dei volontari e delle parrocchie, nonché quello del Dominio Collettivo di Sambucetole e delle pro loco. Un impegno grande che non viene solo dall’amore per il paese, ma anche da un vivo interesse per le proprie tradizioni, dato che «la pulizia della strada consentirà ai fedeli di risalire a piedi in un ambiente pulito» il percorso della Luce in occasione della festa del 4 ottobre, dedicata a S: Francesco. Le operazioni di rimozione sono programmate per il 25 settembre, a partire dalle 15.30.