AMELIA Ubriaco molesta i clienti in un bar e tenta la fuga su un motocarro. Denunciato un sessantaquattrenne.

Teatro degli eventi un bar del centro cittadino dove qualche sera fa un uomo residente in zona, ha iniziato a infastidire gli altri avventori.

Per cercare di calmare le acque, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Ma alla vista dei militari l'uomo, anzichè scendere a ragione ha dato in escandescenze.

Non solo.

In evidente stato di alterazione è salito a bordo di un motocarro con cui ha tentato la fuga colpendo uno dei militari a una gamba.

Grazie alla colloborazione dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Amelia, i militari della stazione di Narni Scalo e del personale della polizia locale di Amelia, è stato bloccato e trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni.

In seguito agli accertamenti, l'uomo, con precedenti, è risultato essere sotto l’effetto di alcol e cannabinoidi.

Non solo. Da ulteriori verifiche è emerso che gli era già stata sospesa la patente e dalla perquisizione nell'abitazione sono saltati fuori circa 30 grammi di marijuana, posti sotto sequestro.

Motivi per cui, il sessantaquattrenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti, resistenza e lesione personale a pubblico ufficiale, sanzionato amministrativamente e segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.