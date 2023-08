Amelia, fermati per droga e alcol: è strage di patenti e denunce

AMELIA Ottocentosettantuno veicoli e seicentoquarantuno persone. Questi i numeri dei controlli effettuati in queste settimane estive dai carabinieri della compagnia di Amelia nell'ambito del monitoraggio del territorio.

Obiettivo, garantire la sicurezza nei luoghi di ritrovo e contrastare i fenomeni di degrado e disturbo dell’ordine pubblico.

Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana quattro persone, identificate come assuntori di sostanze stupefacenti, sono state segnalate alla prefettura.

Un ventinovenne di origini pugliesi, un diciannovenne narnese e uno residente ad Otricoli, un diciottenne residente a Guardea trovato in possesso di 0,20 grammi di marijuana e di 4,24 grammi durante la perquisizione domiciliare.

Non solo.

I carabinieri di Montecchio hanno denunciato un 23enne studente universitario per guida sotto effetto di stupefacenti. Quelli di Otricoli, hanno ritirato la patente e denunciato una cinquantaseienne per guida in stato di ebbrezza. Sottoposta ad alcoltest, alla donna è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l.

Ultimo ma non ultimo, un trentaseienne di origini campane ma residente ad Amelia, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il 30 luglio scorso, mentre era alla guida della propria autovettura lungo la statale amerina nel

comune di Guardea, l'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo fuoristrada. Trasferito in codice rosso presso l'ospedale di Terni, è stato ricoverato con una prognosi di trenta giorni. Sottoposto a scopo diagnostico agli esami tossicologici, è risultato positivo ad alcol, cocaina e cannabinoidi.