Amelia, torna la rassegna "GiovanIncontri": spazio alle passioni e ai loro talenti

AMELIA GiovanIncontri si mette in musica. Torna la rassegna promossa dagli assessorati alla cultura e alle politiche sociali del comune di Amelia in collaborazione con il circuito museale cittadino, per dare uno spazio ai giovani nel quale esprimere le loro passioni e condividerle con i loro coetanei.

Diversamente dagli anni precedenti, durante i quali si sono avvicendati incontri fra cantautori, scrittori, attori, registi, in occasione dell'edizione 2024 la rassegna si arricchisce di concerti in musica, grazie alla collaborazione con il Complesso Bandistico delle città Amelia, Fornole ed Otricoli.

Il primo appuntamento è il 23 marzo alle ore 17,30 e avrà come protagonisti Thomas di Erasmo e Letizia Moretti che suoneranno musiche di Fauré, Villa-Lobos e Taskov, con la direzione artistica di Fabio Afrune.

Thomas di Erasmo: nato nel 1996, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello presso il conservatorio di Rovigo nel 2022 con il professor Alberto Guerra con la votazione di 110 e lode eseguendo brani di Eugène Bozza, Pierre-Max Dubois e André Jolivet. Ha collaborato con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dai maestri Beatrice Venezi e Carlo Bernini con la quale nel 2019 ha collaborato per il concerto di Andrea Bocelli “Ali di Libertà” presso il Teatro del Silenzio di Lajatico.

È presidente di ANBIMA Terni e del Complesso Bandistico Amelia – Fornole – Otricoli, ed è attualmente docente di fagotto presso il liceo musicale Santa Rosa di Viterbo.



Letizia Moretti: nata nel 1998 a Perugia, ha conseguito con il massimo dei voti la laurea di biennio in pianoforte.

Ha suonato come solista e in varie formazioni in festival prestigiosi come il sessantesimo festival dei Due Mondi di Spoleto. Il suo repertorio si estende fino al campo della musica contemporanea.Parallelamente all’intensa attività concertistica, svolge un’opera di divulgazione musicale e culturale mediante l’insegnamento e l’organizzazione di cicli di concerti. Durante l’incontro suonerà in duo pianistico con Fabio Afrune.

I prossimi appuntamenti si terranno sempre a Palazzo Petrignani ed a esibirsi, saranno:

07 aprile: Cecilia Rossi, Giacomo Margaritelli, Fabio Afrune.

04 maggio: Filippo Calandri, Thomas di Erasmo, Fabio Afrune.