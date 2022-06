Amelia, il progetto "Hub Particular" porta in città viceministro cubano. Artigianato per aiutare le donne.

Cuba ad Amelia. E' terminata oggi la visita della delegazione cubana del progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular” guidata dal guidata dal Viceministro alla Cultura di Cuba, Guillermo Solenzal Morales.

Un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) che ha messo a budget 513.150 euro (pari al 78,58% del costo totale che è quantificato in 652.995,64 €) che vede come capofila il comune di Gualdo Tadino e partner quello di Amelia insieme a Ministero cubano della cultura, fondo cubano dei beni culturali, Necos International ong, Iconsorzio Itaca, Solymed Travel Srl.

Obiettivo dell'iniziativa, migliorare le condizioni di vita della popolazione cubana, in particolare delle donne artigiane e dei soggetti vulnerabili attraverso l'implementazione di "best practices" ispirate a modelli già attivi sul territorio umbro.

Dopo il viaggio della sindaca Laura Pernazza, volata a Cuba nel mese di aprile 2022 per farsi portavoce delle "best practices" esperite ad Amelia, ovvero una serie di iniziative nell'ambito delle politiche partecipate, inclusione di soggetti vulnerabili attraverso progetti di inserimento lavorativo e recupero e reinserimento dei tossicodipendenti, venerdì 17 giugno gli amici d'oltreoceano hanno ricambiato la visita.

Una tre giorni fatta da tavoli di lavoro, incontri istituzionali, esperienze sul campo - come ad esempio i laboratori ceramici, visite ad imprenditori economici e alla Comunità Incontro - durante i quali la delegazione cubana ha visitato i comuni coinvolti nel progetto, ha potuto toccare con mano quelle esperienze imprenditoriali che si vogliono "esportare".

Diverse le azioni previste per raggiungere le finalità del progetto:

Formazione di funzionari pubblici e di giovani imprenditrici.

Scambi intergovernativi e borse di studio per giovani donne imprenditrici.

Ammodernamento dei macchinari per laboratori artigianali e creazione di uno spazio produttivo centrale che funga anche da vetrina, gestione merci indirizzate ai mercati internazionali e punto di riferimento per il turismo internazionale. #HubParticular

Creazione di una rete che renda possibile la vocazione all’internazionalizzazione dei produttori locali cubani e il loro sviluppo turistico di settore.

Durante la permanenza in Umbria è stato sottoscritto anche il Patto di Amicizia tra Gualdo Tadino, Amelia, Cardenas e la firma l’Accordo Quadro di Cooperazione, appuntamento presieduto dall'Ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff e dal prefetto di Perugia Armando Gradone.

La delegazione cubana:

Viceministro alla Cultura di Cuba, Guillermo Solenzal Morales, sindaco del Comune di Cardenas, Lazaro Vicente Suarez Navarro, direttrice del progetto in rappresentanza del Fondo Cubano per i beni culturali, Nereida Herran Bolanos, dalla coordinatrice del progetto, specialista del Fondo Cubano per i beni culturali, Susana Naranjo Sabater, dal direttore della filiale di Matanzas del Fondo cubano per i beni culturali, Felix Faustino Garcia Ruau e dalla coordinatrice del progetto del Ministero della Cultura, Renéee Olivier Gerardo.

Si sono svolti gli incontri con:

presidente della provincia di Perugia, Stefania Proietti, Valeria Alessandrini senatrice della Repubblica Italiana, Michela Sciurpa, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con Eleonora Pace, presidente assemblea legislativa Regione Umbria, con la con la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, cui si aggiungeranno la visita ad Ali Autonomie Locali Nazionali, quella con Coopfond/legacoop Nazionale a Roma, quella presso la sede AICS (Roma).