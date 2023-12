Amelia, sindaca Laura Pernazza riceve la medaglia d'argento dell'Ordine di Malta

AMELIA La sindaca Laura Pernazza insignita della medaglia d’argento al merito melitense del Sovrano Militare dell’Ordine di Malta. Un riconoscimento consegnato nel corso della cena annuale del Cisom Amelia terni.

«Ringrazio il Cisom - ha detto Pernazza - ed in particolare Graziella Fabrizi per le bellissime parole spese e le motivazioni che hanno portato a conferirmi questa onorificenza. In particolare cito “di essere stata sempre al nostro fianco", sono io che ringrazio il Cisom per l’attività di supporto e collaborazione che svolge da anni a favore della nostra comunità, sempre accanto ai più deboli, sempre pronti ad ogni evenienza ed emergenza.



Un gruppo di volontari impegnati e preparati che prima ancora che validi soccorritori sono una grande famiglia.

Ringrazio inoltre Filippo Orsini intervenuto in qualità di delegato regione Umbria dell’Ordine dei Cavalieri di Malta».