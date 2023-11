Amelia, secondo appuntamento con la rassegna "Skermiribelli - gli adolescenti nel cinema"

AMELIA «Cosa saremmo disposti a fare per amore? Quanto valore diamo alla nostra libertà?». Queste le domande a cui cerca di rispondere la rassegna cinematografica di Oltre il Visibile, "Skermiribelli - gli adolescenti nel cinema".



Una riflessione sulla percezione dell'Occidente dei drammi politici del Medio Oriente.



«Sono piccoli grandi film -spiegano dall'associazione - piccole grandi storie dal valore universale, in grado di esplorare in maniera esemplare le problematiche del mondo dell'adolescenza in relazione alla complessa realtà circostante».

Programma

Amelia (Tr)

Spazio civico Amelia

via della Repubblica, 114



Giovedì 16 novembre - ore 20.30

L'uomo che vendette la sua pelle

Regia di Kaouther Ben Hania

Tunisia, Francia, Belgio, Germania, Svezia, 2020, 90’ - v.o.sott.it.

Sam Ali, un giovane siriano sensibile e impulsivo, fugge dalla guerra lasciando il suo paese per il Libano. Per poter arrivare in Europa e vivere con l’amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più intriganti e sulfurei del mondo. Trasformando il proprio corpo in una prestigiosa opera d’arte, Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe non significare la libertà.



La trama è ispirata all'opera d'arte moderna Tim (2006), dell'artista belga Wim Delvoye, che ha anche un cameo nel film.



Film premiato a Venezia 77 come film più inclusivo della selezione Orizzonti e per la migliore interpretazione maschile a Yahya Mahayni.

È stato il primo film tunisino a ottenere una candidatura all'Oscar al miglior film internazionale.

Amelia (TR)

Sala comunale F. BOCCARINI

piazza Augusto Vera, 10



Venerdì 17 novembre - ore 21.00

L'età giovane

Regia di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Belgio, 2019, 84’ - v.o.sott.it.

Pur di entrare all'Azadi Stadium di Teheran, dove sta per svolgersi un importante incontro calcistico, alcune giovani tifose sono pronte a tutto. E, visto che le donne non sono ammesse, le ragazze decidono di travestirsi da uomo.



Festival di Berlino 2006: Orso d'argento