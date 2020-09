Amelia, la Sindaca Pernazza consegna un encomio solenne al Comando dei Carabinieri della città. «Per l'impegno, la disponibilità e l'alto senso civico dimostrato durante l'emergenza Covid-19».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Istituzioni e forze dell'ordine un rapporto di sinergia e vicinanza nelle situazioni di emergenza. Il 29 settembre, presso il municipio il Sindaco Laura Pernazza ha consegnato un encomio solenne al Comando della Stazione di Amelia rappresentato nell'occasione del Comandante L. Tnt. Roberto Saba, per lo straordinario impegno dimostrato durante l’emergenza COVID-19."Per l'alto senso civico -recita la pergamena consegnata ai Carabinieri- l'impegno e la disponibilità dimostrata durante l'emergenza da Covid-19, senza mai risparmiare tempo ed energie anche oltre il normale orario di lavoro"."Ringrazio il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale a nome dei componenti del comando stazione carabinieri di Amelia - ha dichiarato il luogotenente Saba- per il graditissimo riconoscimento concesso. Riconoscimento - ha sottolineato- che noi carabinieri condividiamo con tutti voi, con tutte le forze scese in campo in occasione del lockdown. Questo per noi non fa altro che costituire un'iniezione di fiducia, quindi uno stimolo in più a far meglio nell'adempimento del nostro dovere e a farci sentire la vostra vicinanza”.