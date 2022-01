Amelia, l'Istituto Tecnico si presenta. Chimica, Biologia, Marketing e Turismo, tutti insieme verso “...Destinazione futuro".

AMELIA Istituto tecnico, economico e tecnologico dell’omnicomprensivo Amelia-Narni. “…Destinazione Futuro …”. Si intitola così il progetto illustrato durante l'open day in cui le attività della scuola sono state presentate ai futuri studenti e le loro famiglie.

«Una scuola come la nostra – ha spiegato la dirigente professoressa Maura Lombardo - ti introduce al mondo del lavoro o, in alternativa, ti apre le porte di qualsiasi Università. Al contrario di quello che si possa pensare valutando un istituto tecnico - continua - oggi avere un diploma tecnico significa ottenere una certificazione che spazia a 360 gradi. I nostri studenti possono inserirsi nel mondo del lavoro senza particolari criticità subitno dopo il diploma, oppure scegliere qualsiasi facoltà universitaria, ne abbiamo avuti alcuni che si sono iscritti alla facoltà di medicina tanto per fare un esempio, e magari durante la specializzazione esercitare una professione attinente al percorso di studi appena concluso».

Finanza e Marketing, Turismo, Sistemi Informativi Aziendali, Chimica e Materiali, Biotecnologie sono gli indirizzi offerti dalle sedi di Amelia e Narni.

«Certificazioni linguistiche, progetti di gemellaggio con il patrocinio del Comune di Amelia, stage in aziende specializzate nei settori di indirizzo, attività solidali, peer education -continua la professoressa Lombardo- allo scopo di incrementare le competenze ed aiutare il singolo nella formazione delle relazioni e della socialità, nel rispetto di una realtà lavorativa dove il lavoro in team e la collaborazione tra pari sono sempre più richiesti». Non solo. Parallelamente, sono allo studio progetti che riguardino le specificità di un territorio come quello umbro che delle produzioni in ambito enogastronomico ha fatto un fiore all'occhiello.

«Sono stata un'allieva e rappresentante degli studenti di questo istituto- ha raccontato la sindaca Laura Pernazza- di cui conservo un bellissimo ricordo. Si tratta di un percorso di studi completo -precisa- da cui si esce con una professionalità già formata. Io stessa, nella mia attività professionale -chiude- ho scelto di avvalermi della collaborazione di ragazzi e ragazze che si sono diplomati in quella scuola».