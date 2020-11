Amelia, contagi in aumento. Allestita la terza postazione per i tamponi.

AMELIA - Allestito un nuovo punto tamponi. Dopo la postazione di Porta Leone e quella del campo della fiera, il drive through si sposta in via Cinque Fonti, presso il Bocciodromo.

"Causa l'evolversi della pandemia - ha scritto la sindaca Larua Pernazza in una nota- ed il continuo proliferare delle persone contagiate, in sinergia con il Direttore del Distretto Sanitario Narni-Amelia Dottor Giorgio Sensini, ci siamo trovati costretti a rivedere ogni volta l'idoneità della postazione allestita in precedenza.

La prima, fuori di Porta Leone, è andata bene sino a quando le code non hanno raggiunto lunghezze imprevedibili, tali da determinare criticità con il traffico di vicinanaza e con il rischio di interferire con quello dei Vigili del Fuoco.

La seconda, nella zona del mercato dopo qualche giorno manifestava alcuni limiti per sopraggiunte esigenze di carattere organizzativo, non consentiva la realizzazione di una seconda corsia di scorrimento.

La terza, speriamo definitiva, è stata individuata con i Tecnici di Asl Umbria salute nell' ampio spazio soprastante il Bocciodromo. Abbiamo realizzato la doppia corsia, una ordinaria ed una riservata ai bambini, agli anziani ed ai diversamente abili".

Il nuovo punti prelievi sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle 11. "L'orario dei prelievi -precisa la Pernazza - è stato stabilito in funzione degli orari di entrata ed uscita dalle scuole".

La postazione presso Porta Leone resterà operativa solo per specifiche esigenze, sarà invece smantellata quella presso il mercato.



