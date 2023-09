Amelia, cinema. Oltre il Visibile omaggia Jane Birkin

AMELIA Oltre il visibile, associazione cinefila, rende omaggio a Jane Birkin, icona recentemente scomparsa.

«Un volto e una voce, un’epoca -spiegano gli organizzatori- icona rivoluzionaria, Jane Birkin ci ha lasciati questa estate all’età di 76 anni. Se n’è andata improvvisamente, nel silenzio della sua abitazione parigina, così come le più grandi icone fanno, ma non prima di averci consegnato un’importante eredità. Un'artista impegnata che ha illuminato e affascinato il mondo intero, da cui emerge un unico tratto incontrovertibile: il coraggio di amare senza risparmiarsi».

Programma

AMELIA (TR)

Sala comunale Boccarini

(Piazza Augusto Vera, 10)



Venerdì 8 settembre - ore 21.00

La piscina

Regia di Jacques Deray

Francia, 1968, 113’ - v.o.sott.it.



Presentazione a cura di Francesco Patrizi, critico cinematografico

L’intimità estiva fra i due amanti Romy Schneider e Alain Delon, in una villa a Saint-Tropez, è turbata dall’intrusione di Maurice Ronet e di sua figlia Jane Birkin.



La sceneggiatura è del buñueliano Jean-Claude Carrière.

Nel 2015 Luca Guadagnino ne ha realizzato un remake con Ralph Fiennes e Tilda Swinton.

Sabato 9 settembre - ore 21.00

Jane by Charlotte

Regia di Charlotte Gainsbourg

Francia, 2021, 90’ - v.o.sott.it.



Presentazione a cura di Attilio Faroppa Audrino, artista

Come si può raccontare un'icona senza usare parole già dette e immagini già viste? Attraverso lo sguardo unico al mondo di un figlio, anzi una figlia.

E così, scossa dall’idea del tempo che scorre e non ritorna, Charlotte Gainsbourg ha iniziato a guardare a sua madre, la cantante e attrice Jane Birkin, in un modo per lei inedito, spingendo entrambe a superare un reciproco senso di riservatezza.

Poco alla volta Charlotte e Jane si aprono l’una all’altra, entrambe facendo un passo indietro e lasciando che il rapporto madre-figlia finalmente si schiuda di fronte all’obiettivo della macchina da presa.

Domenica 10 settembre - ore 18.00

Parole, parole, parole

Regia di Alain Resnais

Francia, 1997, 120’ - v.o.sott.it.

Simon ama segretamente Camille. Camille s'invaghisce, a causa di un malinteso, di Marc, affascinante agente immobiliare e capo di Simon, che cerca di vendere un appartamento a Odile, sorella di Camille. Odile ha deciso di acquistare l'appartamento nonostante la muta disapprovazione di suo marito, Claude.



1998 - Premio César: Miglior film a Alain Resnais; Berlino International Film Festival 1998: Premio speciale a Alain Resnais.