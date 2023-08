Amelia, il cinema torna al chiostro San Francesco. Sullo schermo, la bellezza che salverà il mondo

AMELIA 24 e 25 qagosto, il cinema torna al Chiostro di San Francesco. Pellicole, rigorosamente in prima visione, che parlano di arte che guarisce e di bellezza che salva.

Un'iniziativa in collaborazione con ZaLab, Wanted Cinema e comune di Amelia, assessorato alla cultura.

Programma

Amelia (TR)

Chiostro San Francesco

(piazza Augusto Vera, 10)



Giovedì 24 agosto – ore 21.15

In prima visione

Last stop before chocolate mountain

Regia di Susanna Della Sala

Italia, USA, 2022, 93’ – v.o.sott.it.



Prima del film intervento della regista Susanna Della Sala

Sulle rive di un lago tossico, nell’aspro deserto della California, c’è un luogo dimenticato dal tempo, Bombay Beach. In questa terra desolata è nata una comunità dove l'arte riesce, nei modi più inaspettati, a guarire gli animi.



Note di regia



Il documentario è nato da un’esperienza di vita personale e il suo percorso creativo è stato un lungo processo durato quattro anni. “Last Stop before Chocolate Mountain” rappresenta per me un luogo universale e metaforico in cui ci mettiamo a confronto con noi stessi, risvegliando il nostro impulso creativo, nel miraggio di una liberazione individuale. Il film racchiude l’anelito collettivo, disperato e gioioso al tempo stesso, verso l’accettazione e il senso di appartenenza.



Festival dei Popoli 2022; Locarno Film Festival 2022: Semaine de la critique.

Venerdì 25 agosto – ore 21.15

In prima visione

La folle vita

Regia di Raphaël Balboni, Ann Sirot

Belgio, 2020, 87’ - v.o.sott.it.

Suzanne, madre di Alex, direttrice di un centro d'arte contemporanea, entusiasta e appassionata del suo lavoro, inizia a comportarsi in modo strano… Quello che sembra un gioco si rivela un problema serio, con conseguenze inaspettate.



Film d'esordio della coppia di cineasti belgi Raphaël Balboni e Ann Sirot.



Il film ha ottenuto dodici candidature ai premi Magritte 2022, tra cui miglior film e miglior regia; Bergamo Film Meeting 2021: Miglior film a Ann Sirot e Raphaël Balboni.