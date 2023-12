Amelia cinema: angeli sullo schermo e demoni in terra. Evento speciale con Pippo Pollina che presenta il suo primo romanzo

AMELIA Cinema da favola. Anche il grande schermo amerino entra nel clima delle festività. Una rassegna cinematografica pensata in relazione alla mostra fotografica "Il volto degli Angeli" tratta da immagini dei grandi capolavori dell'arte organizzata dalla Pro Loco.

«Ognuno di noi ha un angelo, dicevano gli antichi, e ogni angelo è un'energia del cielo, che vuole produrre avvenimenti sulla terra: se lo si lascia agire nei momenti importanti della vita, l'angelo mostra la via da prendere».



Le figure angeliche popolano, da sempre, la cinematografia mondiale e, talvolta, sono protagonisti di film cult, come quelli selezionati per questo fine settimana.

Sono favole moderne, film che ci aiutano a vivere meglio. E questo non è poco per il cinema dei nostri tempi.



Evento speciale domenica 10 dicembre per l’arrivo ad Amelia di Pippo Pollina, uno dei più originali cantautori della scena europea, che presenterà "L’altro" (Squilibri, 2023), il suo romanzo d’esordio.

Uno spaccato su mondi lontani e diversi, dalla Sicilia alla Germania, sui quali incombe o è presente da sempre il flagello della mafia.

Programma

Amelia (Tr)

Sala comunale Boccarini

(piazza Augusto Vera, 10)



Venerdì 8 dicembre - ore 21.00

Angel-A

Regia di Luc Besson

Francia, 2005, 90’ - v.o.sott.it.

André è un vagabondo senza arte né parte ma con un cuore nobile e generoso. Un giorno l'uomo incontra una bellissima bionda, Angel-A, una creatura celeste scesa sulla terra sotto le spoglie di una donna scandinava, per aiutarlo a ritrovare la dignità perduta e la fiducia in sé stesso.

La pellicola è un omaggio a Parigi, città di origine del regista. «Mi dispiaceva non vedere il cinema francese valorizzare la più bella città del mondo» (Luc Besson)

Sabato 9 dicembre - ore 21.00

City of angels - La città degli angeli

Regia di Brad Silberling

USA, 1998, 114’ - v.o.sott.it.

Dopo essersi innamorato di una donna sulla terra, un angelo, che accompagna coloro che stanno per morire nel loro ultimo viaggio, considera di diventare un essere umano.

La colonna sonora del film annovera alcune delle firme più prestigiose della storia della musica, tra cui U2, Jimi Hendrix, Peter Gabriel ed Eric Clapton, ed è diventata una delle colonne sonore di maggior successo degli anni Novanta.

Special Event



Domenica 10 dicembre – ore 18.30

Presentazione del libro

L’Altro

di Pippo Pollina

(Squilibri ed., 2023)



Interviene Nicoletta Valli

Letture di Marco Montesano

Un musicista siciliano, con un largo seguito in Austria, Germania e Svizzera, al suo esordio nella narrativa con un romanzo che riflette la sua stessa traiettoria di vita, lanciata come un ponte tra mondi diversi.

Con all’attivo 24 album, migliaia di concerti e collaborazioni di grande prestigio, da Linard Bardill a Franco Battiato, da Konstantin Wecker a Nada, dagli Inti Illimani a Georges Moustaki, Pippo Pollina è oggi uno dei più originali cantautori della scena europea.

Insignito di diversi riconoscimenti, dal Premio per la Pace della città di Stoccarda al Premio Peppino Impastato, in tutta la sua carriera ha evidenziato una predilezione per la narrazione in musica che trova ora il suo coronamento in questo suo primo romanzo.