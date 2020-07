Amelia, arena estiva al Chiostro San Francesco. Dal 9 al 12 luglio cinema e concerti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema all'aperto ed eventi in musica. Oltre il Visibile e il suo pubblico si preparano a vivere parte dell’estate 2020 all’arena Chiostro San Francesco."Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Amelia -fanno sapere dall'associazione- è partita con successo la scorsa settimana la 9ª edizione dell’arena estiva, nel pieno rispetto dei protocolli dell’emergenza sanitaria".La rassegna di questa settimana, Coming Back to Life – Parte II, prevede una selezione dei migliori film degli scorsi mesi, film d’autore, documentari, ma anche titoli d’animazione e commedie per tutta la famiglia.La pellicola, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, narra la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni '80.l'acclamato documentario sulla forza della parola,per un’iniziativa in collaborazione con Wanted Cinema.Tutti gli anni all’università di Saint-Denis, nella periferia parigina, si tiene una gara basata sull’eloquenza per determinare il miglior oratore. Provenienti da diversi background socioculturali, gli studenti si preparano alla gara seguiti da vicino da professionisti dell’arte oratoria come avvocati e poeti. Grazie alla retorica, i giovani si raccontano e scoprono, rivelando le loro storie più personali.Il documentario diretto da Stéphane de Freitas mostra come la capacità di sapersi esprimere e argomentare possa influenzare anche il nostro modo di pensare la complessità del mondo.un film d'animazione di produzione franco-italiana (2019) diretto dal grande disegnatore Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati.Dopo una lavorazione durata oltre sei anni, il film è stato presentato al Festival del cinema di Cannes 2019 nella sezione Un Certain Regard.Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini.Gabriella Gaudino – violinoPierpaolo Ciuchi – violinoDaniele Marcelli – violaMaurizio Massarelli – violoncelloIl Quartetto Liber’Arco è un Ensemble fondato nel 2016, il cui repertorio, molto vario e vasto, spazia dalle grandi composizioni classiche alla musica Folk, Pop, Moderna e Contemporanea per arrivare alla musica da film.