Alviano, all'oasi Wwf arriva "Una storia meravigliosa". Dodici tappe per voce, musica e natura

ALVIANO Si intitola "Una storia meravigliosa" il percorso dedicato all'Oasi Wwf di Alviano dal progetto Orienteering Drama, concept di narrazione multimediale itinerante creato dall'associazione Ippocampo. L’evento sarà presentato sabato 15 aprile alle 11,00.

Dodici tappe per voce, musica e natura, in cui si incontrano il gioco di orientamento, l'ascolto di una narrazione in cuffia, l'ambiente attraversato. Il viaggiatore, fornito di una mappa cartacea appositamente creata, è invitato a seguire un percorso fisico e narrativo, scegliendo da sè modi e tempi di percorrenza. Fanno da punteggiatura "le lanterne", ovvero dodici qr-code da scovare lungo il sentiero, da cui si accede tramite smartphone all'ascolto in cuffia della storia.

Si tratta - spiegano gli ideatori - una creazione unica e originale frutto dell'incontro tra un luogo, l'Oasi Wwf Lago di Alviano e un progetto creativo, l'Orienteering Drama, e del rapporto tra chi si prende cura del primo, la Cooperativa Lympha, e chi del secondo, l'Associazione Ippocampo. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit, e ha il patrocinio dei comuni di Alviano, Guardea, Montecchio».

Un cammino multisensoriale, costruito intrecciando suoni e visioni del paesaggio reale con un mondo fantastico, in questo caso ispirato alla fiaba La Lacrima, da Il Libro delle meraviglie dello scrittore ungherese Bela Balàzs. Una narrazione che invita l'utente a una presenza attiva, a scegliere e disegnare la propria esperienza tra realtà e immaginario.

«É al viaggiatore che ci rivolgiamo come nuovo autore del percorso - spiegano ancora gli autori - perché nutrendosi della vita dei luoghi li restituisca in un nuovo sguardo».

Ad affiancare la direzione artistica di Roberto Giannini e Rossella Viti si conferma il piccolo staff di operatori e artisti, tra cui Monica Bracciantini, che firma le mappe e le illustrazioni, e Marco Schiavoni, musicista compositore e videomaker, autore di suoni, musiche e montaggio.

Una Storia meravigliosa si ascolta in italiano e si può leggere in inglese. Durante il cammino l'ascolto è individuale. Per accedere all'Orienteering Drama si ritira il kit, sacchetta, mappa e cartolina, presso il punto di accoglienza dell'Oasi Wwf Lago di Alviano. Il sentiero è prevalentemente in piano. Il percorso è fruibile la domenica e festivi, fino al 30 giugno e dal 1° settembre.

Info e prenotazioni

mail: lagodialviano@wwf.it | info@orienteeringdrama.org

web: www.oasidialviano.org | www.orienteeringdrama.org