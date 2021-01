All'ospedale San Giovanni Battista di Foligno il primo nato del 2021 in Umbria si chiama Elia: è venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte

FOLIGNO - La città di Foligno dà il benvenuto ad Elia, primo bambino nato nel 2021 in Umbria. E’ l’ospedale “San Giovanni Battista", infatti, il nosocomio in cui è venuto alla luce il primo neonato dell’anno nuovo. Il bimbo, atteso con grande emozione da mamma Cristina e papà Luca, residenti a Cannaiola di Trevi, è nato alle ore 00.01. Pesa 3 chili e 880 grammi e, riferisce la dottoressa Alessia Rosati della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, gode di ottima salute. Presenti in reparto le ostetriche Carla Erbaioli, Erminia Pambianchi, la ginecologa Alessia Rosati e la neonatologa Maria Serena Castellani. "Le più sentite congratulazioni - è detto in una nota - dall'Azienda Usl Umbria 2 ai genitori Luca Stramaccioni e Cristina Pagliara e un grande benvenuto al piccolo Elia".

