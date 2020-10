Alcantara e Comune di Narni bandiscono un concorso per l’assegnazione di quindici borse di studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna anche quest’anno la collaborazione tra il Comune di Narni e l’Alcantara per la concessione di ben quindici borse di studio da destinarsi a famiglie con redditi non importanti. La erogazione è legata ad un concorso che si basa su un bando pubblicato dal Comune; è prevista l’assegnazione di quattro borse di studio del valore di cento euro ciascuno per la scuola primaria, cinque borse di studio da duecentocinquanta euro per la scuola secondaria di primo grado e sei borse di studio del valore di quattrocento euro per la scuola secondaria di secondo grado o gli istituti professionali di stato. Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse che nell’anno scolastico 2018-2019 hanno frequentato le classi di riferimento nei plessi narnesi. C’è ancora tempo oltre un mese per inoltrare la domanda che deve indirizzata all’ufficio Scolastico del Comune che vaglierà le richieste delle famiglie narnesi.