Al museo diocesano la mostra “Donne. Ali e radici”: l' inaugurazione venerdì 24 marzo alle 18

Terni- Sarà inaugurata venerdì 24 marzo, alle 18, nelle sale espositive del museo diocesano di Terni, in via XI Febbraio, la mostra “Donne. Ali e Radici”, organizzata dall’associazione Tempus Vitae in collaborazione con la Camera di Commercio e il Cesvol.

La mostra sarà visitabile, a ingresso libero, tutti i giorni dalle 17 alle 19 e 30 e vedrà l’esposizione di opere scultoree, pittoriche e fotografiche di numerose artiste ed artisti che hanno saputo cogliere con le loro opere il fascino della figura femminile, di madri, mogli, figlie, amiche, donne da cui si ricevono in dono ali e radici.

Sarà possibile ammirare anche le opere di due grandi artisti ternani del novecento, Antonio Capponi e Aurelio De Felice, e scoprire il loro rapporto con la figura femminile.

Durante l’esposizione si susseguiranno una serie di eventi.

Da segnalare, tra gli altri, la presentazione dei libri “Lasciami accendere le stelle”, sabato 25 marzo, e “Aurelio De Felice - Dagli archivi al territorio per una storia inedita” il 31 marzo, e il laboratorio di Arteterapia “Cuore di donna” il 2 aprile, giorno di chiusura della mostra.

Per quest'ultimo è necessaria la prenotazione.