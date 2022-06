Ai Campacci di Marmore uno spettacolo di danza per inaugurare la statua di Renato Sciamannini

Domenica 26 giugno alle ore 18 sarà inaugurata “L’attesa”, una statua dell’artista ternano Renato Sciamannini, morto nel 2015. Sciamannini è stato scultore autodidatta con una passione infinita per la scultura e l’arte; ha creato, fin da piccolo, statue in pietra e in legno, disegni paesaggistici e opere in creta. Oltre a opere in terracotta.I primi lavori risalgono a quando era ancora un bambino di sei o sette anni. Proveniente da una famiglia di falegnami, aveva a disposizione molti attrezzi per scolpire il legno che sono stati i suoi giocattoli d’artista.

La statua intitolata “L’attesa” verrà posizionata al Parco “Campacci-Libero Liberati” di Marmore, lungo la via di San Francesco. “L’attesa” rappresenta la speranza di ricevere una buona notizia per un futuro migliore dove l’uomo raffigura l’umanità in generale e sarà collocata nel Parco Campacci-Liberati lungo la via di San Francesco. «Si tratta di una grande opera d’arte, un dono importante non solo per il luogo in cui sarà posizionata, ma per tutta la città di Terni», dicono alla Pro Loco di Marmore.

In occasione dell’inaugurazione, alle ore 19 presso l’area commerciale nei pressi dell’infopoint del belvedere superiore della Cascata delle Marmore, è previsto uno spettacolo teatrale di e con Matteo Corrado, ballerino e coreografo, che metterà in scena lo spettacolo “Il mercante di stoffe” che parla della vita di San Francesco.