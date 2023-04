Aeroporto, 2mila passeggeri nel mese di marzo: «Numeri in crescita»

PERUGIA - Sono stati oltre 26mila i passeggeri transitati all'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi nel mese di marzo. Un dato in crescita del 73% rispetto al marzo 2022 e del 110% rispetto al marzo 2019. Il dato è stato diffuso dalla società Sase, che gestisce lo scalo umbro. Analizzando i dati di traffico del periodo novembre 2022-marzo 2023 risultato transitati 94.953 passeggeri, pari ad una crescita dell' 83% rispetto alla stagione invernale 2021-22, quando i passeggeri furono 51.771.

«La stagione invernale 2022-23 - ha affermato Umberto Solimeno, direttore generale di Sase - si è chiusa con un più 64% rispetto al 2018-19, periodo pre-pandemia. Questi dati testimoniano ancora una volta che la crescita dell'aeroporto in termini di movimenti e passeggeri è costante tutto l'anno e dimostrano ancora di più che anche l'inverno, stagione difficile per il comparto aereo, cresce rispetto al passato. Un altro segnale positivo per la



sostenibilità del nostro aeroporto regionale che conferma la sua potenzialità anche fuori dai periodi di alta stagione. Dal 2018 ad oggi, nonostante l'impatto della pandemia, sono stati aperti una media di tre nuovi collegamenti all'anno».La stagione estiva, operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da sei compagnie aeree. Sono disponibili collegamenti con Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Cracovia, Londra Heathrow, Londra, Stansted, Malta, Olbia, Palermo, Rotterdam, Tirana e Vienna.