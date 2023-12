Giovedì 7 Dicembre 2023, 09:49

PERUGIA - L'Umbria che produce e che viaggia vola in Lombardia. Perugia vola a Bergamo, da marzo, una volta al giorno. Così il San Francesco d'Assisi abbraccia Orio al Serio, terzo aeroporto d'Italia da 15 milioni di passeggeri e hub principale dei voli low cost. Che significa, per Perugia, non solo essere a due ore totali di viaggio da Milano, ma anche a meno di un'ora da tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Questo l'ultimo colpo dello scalo internazionale dell'Umbria con cui Regione e Sase contano di far crescere ancora i numeri dell'aeroporto e far girare l'economia umbra.

Il piano voli sarà reso noto oggi, ma è già certo come le tratte giornaliere, a partire dalla stagione estiva che inizia tra quattro mesi, saranno in orari “lavorativi”: partenza da Perugia alle 7 e rientro alle 20, minuto più, minuto meno. Sfumato l'iniziale sogno Linate e affossato quello di minor appeal di Malpensa, Orio al Serio rappresenta non solo un back up per Milano (navetta ogni 10 minuti che in 50 porta in centro città), ma soprattutto un collegamento con quello che la presidente Donatella Tesei ricorda essere «il cuore economico del Paese». Quello non della finanza ma il motore che produce, sull'asse – come sottolineano da palazzo Donini – Bergamo-Brescia-Verona-Padova. Un accordo, quello per il nuovo volo, fortemente voluto non solo da Tesei, ma si racconta anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha voluto scommettere sull'Umbria, considerata interessante dal punto di vista del tessuto imprenditoriale, piccola ma sana per iniziare una collaborazione con un'area che rappresenta il cuore della produzione in Italia.

Il collegamento sarà effettuato da Aeroitalia a prezzi che saranno – si dice – poco più alti del costo del Frecciarossa per Milano. Che resta comunque il mezzo privilegiato, a ben guardare, per raggiungere la capitale lombarda secondo il governo nazionale. Ma in ogni caso, sempre più vicina all'Umbria che punta agli affari e al turismo.