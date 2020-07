Ad Arrone sventola la bandiera gialla di "ComuniCiclabili" consegnata da Fiab

Da oggi ad Arrone sventola la bandiera gialla ci “ComuniCiclabili”. E’ stata consegnata stamattina 30 luglio al Comune della Valnerina la bandiera della ciclabilità italiana. A farlo, nelle mani del sindaco Fabio Di Gioia, sono stati il coordinatore Fiab Umbria (Federazione Italiana Ambiente e Bici) Pietro Stella e il presidente Fiab Terni Marco Angeletti. La consegna ha confermato l’ulteriore crescita del progetto della Federazione Italiana Ambiente e Bici che supporta i comuni nello sviluppo della mobilità sostenibile e li valuta con criteri oggettivi e misurabili. Ad oggi sono ben 136 le città italiane su cui sventola la bandiera gialla: una realtà che rappresenta 9,3 milioni di persone, ovvero più del 15 per cento della popolazione italiana. Obiettivo principale dell’iniziativa “ComuniCiclabili” è quello di sostenere e accompagnare le amministrazioni locali nelle loro politiche “bike-friendly” e nell’impegno per lo sviluppo di una mobilità sostenibile. La valutazione del grado ciclabilità della città e del suo territorio avviene attraverso criteri oggettivi e misurabili sulla base di specifici parametri in quattro aree: infrastrutture urbane, cicloturismo, governance, comunicazione & promozione. L’attestazione di "ComuniCiclabili" rilasciata da Fiab è affiancata da un punteggio (1 il minimo e 5 il massimo) espresso in bike-smile sulla bandiera che è ormai simbolo di "ComuniCiclabili". «La consegna della bandiera gialla - afferma il sindaco Fabio Di Gioia - rappresenta un ulteriore elemento di attenzione verso l'ambiente e la bicicletta. A breve ci saranno altre iniziative che andranno nella direzione di promuovere una mobilità alternativa, lo sport e la valorizzazione del territorio».

«In Umbria solo due i Comuni hanno ricevuto la bandiera gialla di "ComuniCiclabili" (Foligno e Arrone, ndr) ci auguriamo che il numero cresca velocemente» - dichiara il presidente di Fiab Terni Marco Angeletti.

Ultimo aggiornamento: 18:15

